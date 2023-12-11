Девочка везла на санках гроб с телом отца. Украденное детство – истории времён войны, от которых становится жутко

Украденное детство. Страницы материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа пополнятся новыми чудовищными фактами, когда под ударом оказывались дети. Расстрелянные родители, биологические опыты и история спасения, благодаря неравнодушному сердцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте во время войны работали четыре детских дома. О судьбе тех, кто там находился – репортаж Кристины Протосовицкой. 11-летняя Наталья Камсюк и 6-летний Глеб – дети офицера Красной армии. Его избили до смерти в полицейском участке за отказ ехать в Германию. В 1943-м бездыханное тело отца-подпольщика на санках через весь город хоронить везла хрупкая Наташа.

Алексей Гребенкин, житель Бреста:

11-летний ребенок на себе тащит гроб с телом отца. Что может пережить человек?

Эта девочка – мама Алексея Гребенкина. После смерти матери от рук фашистов в 1943 году она окажется в одном из четырех брестских детских домов. Сможет выжить, несмотря на жестокость немцев, катастрофическую нехватку еды и бомбежку во время освобождения. Ведь наступающая Красная армия сперва даже не подозревала, что в одном из зданий находятся дети. Алексей Гребенкин:

Ставлю себя на ее место и не могу представить себе такого. Пережив все это, она осталась добрым, светлым человеком.