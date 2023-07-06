«Влюбляемся в такого человека». Почему на генетическом уровне кто-то кажется более привлекательным?

Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно ли на гены списать то, что, например, ты не можешь устроить личную жизнь? Ведь говорят же, что мы даже встречаем человека с похожим на твою ДНК, скажем так, расположены? Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Влюбляемся в такого человека. Мы можем с таким человеком находиться рядом. Наталья Надольская:

Влюбляемся или, может быть, мы счастливы в паре, если у нас даже на каком-то генетическом уровне есть какое-то совпадение?

Юлия Климович, психолог:

Здесь же много факторов участвуют в нашей влюбленности. На земле несколько миллиардов людей. Не значит, что у меня только, например, одна половинка где-то в нескольких миллиардах. Нас похожих – с кем можем создать семью, намного больше. Генетика тут, мне кажется, совершенно ни при чем, здесь флюиды влияют. Сергей Парчевский:

Так вам кажется. Павел, расскажите нам, как оно есть на самом деле.