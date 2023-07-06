«Влюбляемся в такого человека». Почему на генетическом уровне кто-то кажется более привлекательным?
Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно ли на гены списать то, что, например, ты не можешь устроить личную жизнь? Ведь говорят же, что мы даже встречаем человека с похожим на твою ДНК, скажем так, расположены?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Влюбляемся в такого человека. Мы можем с таким человеком находиться рядом.
Наталья Надольская:
Влюбляемся или, может быть, мы счастливы в паре, если у нас даже на каком-то генетическом уровне есть какое-то совпадение?
Юлия Климович, психолог:
Здесь же много факторов участвуют в нашей влюбленности. На земле несколько миллиардов людей. Не значит, что у меня только, например, одна половинка где-то в нескольких миллиардах. Нас похожих – с кем можем создать семью, намного больше. Генетика тут, мне кажется, совершенно ни при чем, здесь флюиды влияют.
Сергей Парчевский:
Так вам кажется. Павел, расскажите нам, как оно есть на самом деле.
Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Те же самые флюиды – это же тоже генетически продетерминированы. То есть тут надо точечно смотреть, какой признак – смотря, что не нравится, что нравится.
Наталья Надольская:
Почему говорят, что исторически принято, что женщина выбирает альфа-самца, потому что якобы она думает, что ее дети будут иметь хороший иммунитет, хорошее здоровье.
Сергей Парчевский:
Он сможет ее защитить.
Наталья Надольская:
Поэтому на подсознательном уровне мы выбираем человека – ведь это же генетика.
Анна Яцкив, старший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Даже то, как выглядит человек, закодировано в генах. Соответственно, люди, которые видно, что человек сильный, например, или выносливый, с правильными чертами лица. Получается, что, скорее всего, у этого человека такой набор генов, благодаря которому он сильный, выносливый и красивый. Соответственно, это можно связать с тем, что люди интуитивно понимают, что здоровый – значит, генетически, скорее всего, все в порядке, и будет здоровое потомство.
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