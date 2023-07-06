«Изначально есть какой-то потенциал». Зависит ли интеллект от генетических особенностей человека?
Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что-нибудь можете рассказать про генетику интеллекта?
Наталья Чакова, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Я думаю, что для интеллекта все-таки больше важно обучение человека, воспитание. Просто не имеет смысла определять на уровне генетики, насколько человек способен. Это будет видно при обучении и воспитании человека.
Денис Северов, магистр психологии:
Я могу добавить, что у человека изначально есть какой-то потенциал, его IQ. Насколько он может использовать этот потенциал – это уже другой вопрос. Часто бывает такое, что у человека потенциал вот такой, но использует он его лишь на небольшое количество. Там уже многое зависит от воспитания, уверенности, которая тоже, безусловно, зависит от воспитания. Если есть что-то, что поможет вам понять, распознать свой собственный потенциал, сделайте это, чтобы вы знали, узнали себя еще больше и смогли реализовать в максимальной степени все свои таланты и способности.
Читайте также:
«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания?
«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?
«Проводим научные исследования». Может ли генетика влиять на способности человека?