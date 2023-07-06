«Изначально есть какой-то потенциал». Зависит ли интеллект от генетических особенностей человека?

Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Денис Северов, магистр психологии:

Я могу добавить, что у человека изначально есть какой-то потенциал, его IQ. Насколько он может использовать этот потенциал – это уже другой вопрос. Часто бывает такое, что у человека потенциал вот такой, но использует он его лишь на небольшое количество. Там уже многое зависит от воспитания, уверенности, которая тоже, безусловно, зависит от воспитания. Если есть что-то, что поможет вам понять, распознать свой собственный потенциал, сделайте это, чтобы вы знали, узнали себя еще больше и смогли реализовать в максимальной степени все свои таланты и способности.

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