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Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой

26 апреля 2024 18:34
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В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой-1

За белорусским ВНС наблюдал весь мир. На нем Президент озвучивает стратегию страны. Но Литва болезненно отреагировала на заявление председателя КГБ. Белорусская сторона предотвратила удары дронами по Минску с территории соседней Литвы. В Вильнюсе это посчитали информационной атакой. Эмоции в сторону – цифры и адреса от белорусских чекистов.

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой-4

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Практически у каждого из радикалов в результате хищения передаваемого им украинскими властями оружия имеется по два-три тайника со средствами поражения. Периодически они предпринимают попытки переброски их в Республику Беларусь. Все эти лица, их деятельность и планы Комитету известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени, решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые. Без сомнения, всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей.

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой-7

Мир в Украине и открытый диалог с Минском и Москвой. На все эти призывы нашего Президента тишина. Понятно, что у неудобной и независимой позиции Беларуси, так удобной в качестве плацдарма для скачка на Восток, есть конкретная личность. Целясь в Беларусь, стреляют в Лукашенко.

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой-10

Денис Карась, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республика Беларусь, как и та же самая Российская Федерация, не соответствуют их нормам демократии. Поэтому необходимо делать все, чтобы демократия была и в понятии, которое они навязывают мировому сообществу. Поэтому это немаловажный факт, который, по сути говоря, нацелен на все эти позиции.

Только теперь у страны появилась страховка – ВНС. Что называется, линия защиты от всяких черных лебедей. Чтобы в мирном небе Беларуси парили только аисты.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Иван Тертель # Евгений Пустовой # Денис Карась

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