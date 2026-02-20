БЕЛАЗ в 2025 году посетили более 80 тысяч туристов. 2025-й стал самым успешным за всю историю развития промышленного туризма на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей это не просто занимательная прогулка по цехам и заводскому музею.