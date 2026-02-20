БЕЛАЗ в 2025 году посетили более 80 тысяч туристов. 2025-й стал самым успешным за всю историю развития промышленного туризма на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей это не просто занимательная прогулка по цехам и заводскому музею.
БЕЛАЗ стремиться мотивировать молодежь к осознанному выбору будущих профессий, в частности, в машиностроении. Это еще и имиджевый ход. На заводе побывали гости из России, Литвы, Германии, Индии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Турции, Китая и стран Африки. Для дальнейшего привлечения туристов на предприятии работают над созданием смотровой площадки, интерактивной комнаты на производстве сверхтяжелых машин, которая позволит гостям воочию наблюдать за процессом создания легендарных самосвалов.