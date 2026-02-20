Что делать, если вас затопили? Подробный план действий от адвоката

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

В последнее время люди часто обращаются с вопросом, когда их затопили соседи сверху либо с крыш домов тает снег и осуществляется затопление квартиры, что делать в этом случае?

В первую очередь, когда вы понимаете, что вас затопили, необходимо принять меры к минимизации ущерба и для того, чтобы предотвратить само затопление. Необходимо перекрыть воду, отключить электричество, установить, где непосредственно произошло затопление. Также необходимо связаться с лицами, которые проживают в квартире выше, а также позвонить в службу 115 и зафиксировать заявку о затоплении.

После того, как причина затопления установлена, если есть возможность произвести фото- и видеофиксацию. При составлении акта залития присутствует и виновная, и пострадавшая сторона. После составления акта залития к нему приобщается план-схема с отображением повреждений и причин затопления. Если затопление произошло в выходные, праздничные дни либо ночью, то необходимо обратиться в городскую аварийную службу. В этом случае составляется справка. И на следующий рабочий день, когда работает жилищно-эксплуатационная служба, это ЖЭСы, Товарищество собственников, составляется акт залития.

После фиксации залития, составления акта залития, в течение 20 дней составляется дефектный акт. В дефектном акте отображаются виды и объем восстановительных работ, количество и объем материалов. На основании дефектного акта одна из сторон: либо виновная, либо пострадавшая, может обратиться в специализированную организацию для того, чтобы составить смету расходов. После того, как у пострадавшей стороны на руках будет акт о залитии, дефект на акт и смета о расходах, необходимо предъявить претензию к виновной стороне. Претензия вручается лично, о чем делается отметка виновной стороны о получении, либо через почту заказным письмом с уведомлением о получении.

После получения претензии виновная сторона добровольно исполняет обязательства по возмещению ущерба. Если это не происходит, то необходимо обращаться в суд. Страхование своего жилища от затопления позволит вам обезопасить свое имущество при затоплении, а также если вы являетесь виновником затопления.