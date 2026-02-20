Сотрудники столичного наркоконтроля выявили крупную сеть сбыта психотропов

При силовой поддержке бойцов ОМОНа они задержали 20-летнего иностранца, который получал оптовые партии товара и фасовал для курьеров низшего звена. В его съемной квартире обнаружено и изъято 3,5 килограммов мефедрона.

Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

В ходе оперативно-ростных мероприятий задержан 20-летний иностранец. Известно, что сам мужчина наркотики не употреблял, приехал в Беларусь для получения образования, но в начале февраля был отчислен из вуза. Также были задержаны 7 закладчиков, которые забирали мастер-клады и распространяли уже разовые дозы наркотиков. В их числе трое иностранцев и четверо белорусов, в том числе две девушки. Все они сами являлись потребителем психотропов и проработали менее месяца.

Из незаконного оборота изъято более 15 тысяч смертельных доз наркотика. Возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.