Что можно и нельзя делать в Великий пост? Поговорили с иереем Николаем Ляшкевичем

В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – иерей Николай Ляшкевич, настоятель храма Успения Божией Матери в Краснополье, автор блога о вере и о жизни. Мы обсудим поведение во время Великого поста и поговорим о том, как вера может быть привлекательной даже для тех, кто далек от религии.

Иерей Николай Ляшкевич, настоятель храма Успения Божией Матери г. п. Краснополье:

Пост – это не время какой-то диеты. Пост – это время сознательного самоограничения ради Господа Бога. Время, когда мы можем ограничить себя, чтобы уделить время и минуты, часы лучше всего, для самого главного – для созерцания себя и для мыслей о вечности, чтобы подготовить себя к празднованию Пасхи. А что касается каких-то пищевых ограничений, здесь меру этого поста выбирает себе каждый сам. Потому что пост – это своего рода лекарство. Одно лекарство, один пост подходит от диабета. Другое лекарство подходит от гипертонии. И какого-то общего правила выбрать нельзя. Но для этого существуют как раз-таки священнослужители, батюшки, которые должны нас духовно наставлять. И в этом смысле лучше всего обратиться к ним, для того, чтобы тебе подсказали, как это правильно сделать.

Если мы говорим именно о Великом посте, то, конечно же, себя ограничить нужно. Но вопрос в чем и как это будет по силам. Если мы сразу никогда не постясь, откажемся от всего на свете, перестанем смотреть телевизор, перестанем ходить на какие-то развлечения, перестанем употреблять в пищу мясо, то это может все очень быстро закончиться, мы будем не в состоянии какого-то душевного подъема, а пост – это время радости. Мы же еще и друг друга поздравляем с началом поста, и это кажется безумием для тех, кто этого не понимает. Но на самом деле это время радостное, потому что это время, когда мы ожидаем праздник Воскресения Христова и проводим его с пользой, с пользой для души.