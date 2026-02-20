На защите жизни и имущества. Копыльское отделение Департамента охраны признано лучшим в Минской области. По итогам служебной деятельности за 2025 год подразделение заняло первое место среди второй подгруппы областного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники отделения круглосуточно несут службу, обеспечивая безопасность граждан и сохранность имущества. В Копыльском отделении охраны служит порядка 100 человек. Под их защитой находится свыше 200 объектов различной формы собственности – от социальных до частных домовладений.

Максим Новик, начальник Копыльского отделения департамента охраны МВД Беларуси:

Итоги работы определяются по направлениям служебной деятельности – милицейской и военизированной сторожевой охраны, которые включают в себя подбор объектов различных форм собственности, помещений с личным имуществом граждан, а также финансово-хозяйственная деятельность. Наши достижения в сфере служебной деятельности являются результатом слаженных командных усилий всех сотрудников Копыльского отделения охраны. Мы всегда ставим приоритетом защиту объектов и сохранности имущества граждан.

Сотрудники Департамента охраны участвуют в пресечении преступлений и правонарушений и поддерживают Уровень общественного порядка в стране. К слову, происшествий на охраняемых объектах не допущено.