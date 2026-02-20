Всеобщая забастовка парализовала жизнь Аргентины

Всеобщая 24-х часовая забастовка нарушила жизнь в Аргентине. В стране не работали заводы, общественный транспорт, школы и даже больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллионы людей вышли на улицы, протестуя против трудовой реформы президента Хавьера Милея.

Она среди прочего расширяет права работодателей, упрощает правила увольнения сотрудников и сокращает выходные пособия. Кроме того, серьезно ограничивает право на забастовку. В Буэнос-Айресе десятки тысяч людей собрались у здания конгресса, где депутаты обсуждали спорную реформу. Многие из народных избранников поддержали протестующих.

Серджио Палаццо, конгрессмен (Аргентина):

Какие права трудящихся могут быть защищены правилами, которые лишь вытесняют людей с официальной работы? Хочу отметить, что из 213 статей нет ни одной буквы или строки, которая хоть как-то приносила бы пользу рабочим, а если и приносила, то только в интересах работодателей и бизнеса. В реформе за громкими словами скрывается самое жестокое ущемление прав трудящихся в истории аргентинского народа.

Президент Аргентины считает, что благодаря трудовой реформе в страну будут привлечены иностранные инвестиции, повысится производительность и будут создаваться новые рабочие места. Для разгона протестующих полиция применила водометы и дубинки.