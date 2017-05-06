Владимир Ващенко: могу с уверенностью сказать, что все подразделения МЧС Беларуси подготовлены на высоком уровне

Новости Беларуси. Белорусские спасатели 6 мая отрабатывали действия при утечке химикатов. На полигоне под Борисовом десятки единиц техники при поддержке авиации ликвидировали последствия условной аварии на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил – студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Он участвует в профильном конкурсе МЧС уже в третий раз. Главная задача – показать собственную уникальную разработку, которая в реальности сможет помочь спасти людей в чрезвычайной ситуации. Как теоретическую, так и вполне утилитарную.