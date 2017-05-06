Владимир Ващенко: могу с уверенностью сказать, что все подразделения МЧС Беларуси подготовлены на высоком уровне
Новости Беларуси. Белорусские спасатели 6 мая отрабатывали действия при утечке химикатов. На полигоне под Борисовом десятки единиц техники при поддержке авиации ликвидировали последствия условной аварии на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил – студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Он участвует в профильном конкурсе МЧС уже в третий раз. Главная задача – показать собственную уникальную разработку, которая в реальности сможет помочь спасти людей в чрезвычайной ситуации. Как теоретическую, так и вполне утилитарную.
Хороший профилактический видеоролик тоже может спасти.
Михаил Атаманчик, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Помогать людям – это очень важно. Когда ты можешь это сделать – это нужно сделать.
Ребята со всей страны, увлеченные идеями МЧС, приехали на полигон «Светлая роща».
Во многом они еще теоретики: практическую работу спасателей некоторые увидели впервые только здесь.
Максим Слиж, СТВ:
Самый яркий и запоминающийся момент для студентов – это мастер-класс. Через несколько минут на полигоне спасатели будут в реальной обстановке ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Вот здесь и можно присмотреться к будущей профессии – насколько она опасно и нужна.
16 единиц техники, 3 вертолета и 85 человек личного состава.
Идет ликвидации утечки химикатов и последствия аварии на производстве. Очередной разыгранной историей стал взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, что привело к обрушению одного из подъездов. Найти людей под завалами помогли кинологи.
На каждом из этапов учений особая роль уделяется не только уровню подготовки, но и слаженности действий расчетов, как на земле, так и в воздухе.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Спасатели постоянно совершенствуют свое мастерство, как говорят: пределов совершенству нет. Тем не менее, могу вам с уверенностью сказать, что все подразделения Республики Беларусь подготовлены на высоком уровне и готовы решать и выполнять любые задачи, что они и демонстрируют в реальной жизни.
Учения развернулись сразу на семи площадках полигона. Все началось почти мгновенно и завершилось за десяток минут. Все как в жизни – счет идет на минуты.
В МЧС не скрывают, что в форме интеллектуальной игры среди студентов национальных вузов подбирают кадры.
В 2017 году соревновались студенты из семи вузов. И многих участников сегодняшние маневры спасателей подтолкнули принять окончательное решение. Кстати, команда Михаила одержала сегодня победу.
Больше фото учений можно найти здесь.