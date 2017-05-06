Утечка химикатов и взрыв газа в пятиэтажке: учения МЧС прошли под Борисовом

Новости Беларуси. 6 мая белорусские спасатели, только уже на учениях, отрабатывали действия при утечке химикатов. На полигоне под Борисовом десятки единиц техники при поддержке авиации ликвидировали последствия условной аварии на производстве. Также по легенде взрыв бытового газа в пятиэтажке привел к обрушению одного из подъездов. Найти людей под завалами помогли кинологи.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Спасатели постоянно совершенствуют свое мастерство, как говорят: пределов совершенству нет. Тем не менее, могу вам с уверенностью сказать, что

все подразделения Республики Беларусь подготовлены на высоком уровне и готовы решать и выполнять любые задачи, что они и демонстрируют в реальной жизни.