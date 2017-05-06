«Это праздник, который настраивает нас на то, что страну нужно защищать»: мероприятия по случаю Дня Победы начались в Минске

Череду майских праздников венчает День Победы. Бутоньерки на лацканах костюмов телеведущих – не простая формальность – яблоневый цвет с лентой цветов белорусского флага как символ возрождения. Без 9 мая 1945 года не было бы и современной суверенной Беларуси. В Беларуси этот праздник чтут и отмечают на государственном уровне. Немного уж стран осталось, где 9 мая – государственный праздник. В Минске 6 мая прошло торжественное собрание и праздничный концерт. Подробности сегодняшних событий в репортаже Татьяны Ревизоре.

Этот майский день будто переносит в победный сорок пятый. Вот они – боевые товарищи. Пусть и на разных фронтах, но под одним флагом им удалось отстоять небо, хранящее безмятежность уже семьдесят два года.

Григорий Прищепный, ветеран Великой Отечественной войны:

Я вспоминаю 8 мая 45-го года, когда был солнечный, яркий, теплый день. И в это время мы получили известие о прекращении военных действий. Что творилось, трудно передать словами. Даже сейчас вспоминаешь, и мурашки немножко по спине бегают.

Николай Дряпоча, ветеран Великой Отечественной войны:

Кто-то плакал, а кто-то плакал от того, что победа совершилась.

Торжественное собрание во Дворце Республики – это официальный старт праздничным мероприятиям по случаю Дня Победы. Поздравить героев войны пришли известные политики, творческие люди и, конечно, представители совсем юного поколения.

Александр Петрошенко, заместитель председателя районного совета Белорусского союза офицеров:

В этот день мы вспоминаем не только погибших, которые отдали свою жизнь за нашу страну, за наших детей, за наше будущее. Это праздник, который настраивает нас на то, что страну нужно защищать.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Этот день со слезами на глазах, с грустью, а с другой стороны, это очень торжественный, гордый, красивый праздник.

Теплые слова, а после встреча на «Белорусском вокзале». Атмосфера сороковых – в музыке, песнях и стихах.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Тему «Белорусский вокзал» организаторы выбрали неслучайно. Роль железной дороги в годы войны была колоссальной, а сам образ – сильным. Ведь именно по стальной магистрали призывники ехали на фронт, и по ней же возвращались домой.

Начало войны, переломные моменты и, наконец, Победа – каждый шаг через образ железной дороги. История становится настоящим, а ее живые свидетели, не произнося ни слова, будто отвечают, почему этот праздник со слезами на глазах.

В преддверии Дня Победы белорусов поздравил Президент. Особые слова глава государства выразил ветеранам.

А это Курган Славы. На его мраморные плиты сегодня легли алые гвоздики и венки.

У подножья мемориала расположилась интерактивная экспозиция «Память сердца». Так что у каждого была возможность окунуться в атмосферу военных будней.

Никоалй Чайкин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я принимал участие в освобождении города Минска, в операции «Багратион». Мы видели все эти развалины. Белорусский народ принял все меры и восстановил город еще лучше, чем он был до войны. Это наша радость и гордость.

Под крышей дома ветеранов –130 человек. Несмотря на средний возраст – а это 92 года – здесь, как в песне про не стареющих душой…

Поздравить героев приехали одни из самых влиятельных женщин страны. Получилось душевно. Музыка тех лет, разговоры о жизни и истории далеко не со страниц учебников.

Владимир Парабкович, ветеран Великой Отечественной войны:

Говорят: на войне не страшно. Страшно! Но на то и человек, чтобы он преодолевал страх и шел в бой за свою Родину. Вот так мы шли, дети, молодые.

В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принимали участие представители почти сотни национальностей. В память об их подвиге в столичном парке Победы появился мемориал. Над созданием памятника долгие месяцы работали заслуженный архитектор Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси:

Это одна из страниц нашего творчества. Я думаю, это не последняя страница. Мы надеемся, что вы увидите продолжение, где будут световые элементы из стекла, которые будут подсвечены. Специальные элементы, на которых будут символические изображения тех народов, которые освобождали Беларусь.

Меж тем, на другом конце столицы мелодии Победы звучали в исполнении сразу нескольких духовых оркестров.

«День Победы», марш «Прощание славянки» и еще с десяток трогательных произведений об одной истории. Музыкальный перфоманс стал подарком городу.

А майское небо Бреста раскрасили воздушные змеи. Их запустили в честь Великой Победы.

Добрые слова в адрес тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину, в эти дни звучат даже из Космоса! От космонавта Олега Новицкого.

И это лишь начало. Только в Минске пройдет более восьмидесяти мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы. Ведь Беларусь помнит. И будет помнить всегда.