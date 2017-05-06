6 мая прошел фестиваль духовых оркестров на площадке у Минского тракторного завода

Новости Беларуси. «Прощание Славянки», «День Победы» и еще с десяток трогательных композиций об одной истории.
На площадке у Минского тракторного завода 6 мая прошел традиционный фестиваль духовых оркестров.
Новости Беларуси. «Прощание Славянки», «День Победы» и еще с десяток трогательных композиций об одной истории.
На площадке у Минского тракторного завода 6 мая прошел традиционный фестиваль духовых оркестров.
В военные годы именно песня поднимала дух солдат, с ней погибали и побеждали. Может поэтому даже сегодня эта музыка имеет особый смысл и для ветеранов и, хочется верить, для поколения, живущего в мирное время.
Стартовал фестиваль (впервые с таким размахом) парадом духовых коллективов на площади у предприятия. Военный духовой оркестр, столичный музыкальный коллектив, артисты из Вилейки и Молодечно, а также студенты – каждый со своим прочтением знакомых песен военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горожане:
Это трогательно. Ветеранов осталось совсем мало. Это такой праздник, до сих пор с замиранием сердца!
В конце обычного рабочего дня увидеть такой концерт – это поистине удовольствие.
Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Практически 2 месяца завод работает без выходных. Но 9 мая – это святой праздник наших отцов, дедов, которые нам завоевали свободу. Нет ничего удивительного, что сегодня мы нашли время и уделили внимание ветеранам.