«Красивая, дружелюбная, вкусная!» Что расскажут китайские журналисты о Беларуси

Еще одна группа иностранных гостей была в центре внимания в эти дни – китайские журналисты из центральных и региональных средств информации этой огромной и влиятельнейшей страны. По масштабам Китай и Беларусь – это слон и моська – без обид для нас с вами. Хотя можно сказать: дракон и «бусел». Не только размер имеет значение. Важное географическое положение Беларуси, оказавшейся на новом Великом Шелковом пути, принципиальная политическая позиция, авторитет Лукашенко в президентском сообществе – поверьте, каждый глава государства знает, как нелегок президентский хлеб, как непросто сохранить интересы страны и самому остаться неуязвимым в политических баталиях… Поэтому Беларусь интересна Китаю, а многие журналисты, несмотря на то, что люди искушенные, не скрывали своего удивления. Свидетелем этого была наш обозреватель Яна Шипко.

Чем удивила и за что в себя влюбила хлебосольная Беларусь? Что останется за кадром пресс-тура? И что увидят китайские телезрители? Самые яркие эмоции специально для «Картины мира».

Е Чунь. Тележурналист из города Шэньчжэнь. Поделится с нами не только впечатлениями, но и отснятыми кадрами. В трех словах о нашей стране мнение сложилось сразу.

Е Чунь, тележурналист:

Красивая, дружелюбная, вкусная!

Имя Чунь с китайского переводится как весна. А этой весной так рада впервые оказаться в Беларуси, что даже образ в тон нашим национальным цветам.

Е Чунь:

Это очень красивая страна.

Но настоящий верх эмоций ждал под колесами исполинов-БелАЗов.

Е Чунь:

Огромные машины, колеса больше меня, я сделала много фото, покажу друзьям. Эти самосвалы очень известны, вы продаете их по всему миру, в том числе и в Китай, больше 400 БелАЗов успешно у нас работают.

А вскоре заработает и новое совместное производство легковых авто.

Ну а здесь главный интерес китайских журналистов. «Великий камень» – жемчужина Шелкового пути.

Е Чунь:

Время – деньги, эффективность – жизнь». Девиз нашего города теперь можно увидеть на въезде в «Великий камень». Компания из Шэньчжоу стала одним из первых резидентов индустриального парка.

Среди резидентов – компании с мировыми именами. Территория парка превращается в полноценный город. Здесь уже работают около пяти тысяч человек.

Е Чунь:

Я расскажу своим зрителям о развитии этого парка так, чтобы больше китайских компаний могли приходить сюда и инвестировать.

Меж тем, население Шэньчжэня – почти 12 миллионов человек. Потенциальная телеаудитория Чунь. Мегаполис сегодня – один из самых высокотехнологичных городов мира. Это приложение белорусских разработчиков – лидер по скачиваниям именно среди китайских пользователей.

Е Чунь:

С точки зрения оформления, картинки и контента очень интересное приложение, оно придется по душе детям и многим мамам. Ваша ІТ-сфера развивается стремительно.

Если ІТ-сферой китайских гостей не удивить, то в агроделе они не такие искушенные. Коров Чунь увидела впервые в жизни.

Е Чунь:

Мне нравится этот теленок, он такой милый. Эта ферма очень интересная, коровы родились, выросли здесь и они выглядят очень здоровыми. Мы наслышаны о хорошем белорусском молоке и мороженом, побывав здесь, я понимаю, почему качество продуктов такое хорошее.

И белорусские буренки все же вдохновили на дегустацию, хотя, как известно, китайцы не любители молока – не переносят лактозы.

Е Чунь:

Я пробовала молоко в отеле утром, горячее, и я положила мед, потому что ваш мед тоже славится, было очень вкусно.

За неделю китайские гости успели изучить всю кулинарную палитру нашей страны.

Е Чунь:

Очень вкусно и красиво! Мне очень понравилось это блюдо. Особенно грибочки. По-домашнему. Дома мы не едим салаты. Мне нравится мясо и горячее.

Впечатлили не только домашние соленья. На десерт визит на кондитерскую фабрику.

Е Чунь:

Это особенная конфета – внутри не только шоколад, но и вафли. И мне очень понравился этот вкус. Мне кажется, моим друзьям и семье тоже бы понравилось.

Сладкое послевкусие Чунь тут же поспешила донести до зрителей.

Е Чунь:

Это как сказочный мир, фантастика! Работа-мечта! Так много сладостей, шоколада! Кто бы не хотел работать в сказке и есть шоколад каждый день, сколько захочется?

Ощущение сказки не покидало и в Мирском замке.

Е Чунь:

Необычные чувства в этом образе, меня окружают старинные вещи в этом замке, я словно вернулась назад, в историю.

А тут Чунь пришлось быть за оператора – коллега не удержался от средневековых танцев.

С бытом Радзивиллов продолжили знакомиться в Несвиже.

Е Чунь:

Этот замок принадлежал старинному роду, архитектура, все покои особенные, кроме того гид рассказал нам об этой семье, что они ели, как проводили время с гостями. Мне понравилась история, в старинные времена мужчине нужен был пояс, чтобы показать свой социальный статус.

А это в былые времена закулисье придворного театра. Озвучить спектакль Чунь оказалось по силам.

Е Чунь:

Когда толкаешь колесо, производится звук, как будто идет дождь, очень реалистично, словно на самом деле дождь за окном, это очень весело.

Не оставили в стороне и историю Великой Отечественной. Особенно впечатлили журналистов партизанские газеты.

Е Чунь:

Здесь очень много военной техники, которая напоминает о сражениях против немецких захватчиков. И как сказал ваш Президент Лукашенко, нужно помнить, ценой скольких жертв достался мир. У нас ведь похожая история в китайско-японской войне.

Исколесив вдоль и поперек столичный регион, журналисты получили сувенирные паспорта граждан Минской области.

Е Чунь:

Я на самом деле полюбила Беларусь. Я бы вернулась сюда с моей семьей, потому что много китайцев ездят в Европу. Надеюсь, этот, белорусский туристический рынок откроется для Китая, китайцам очень нравятся ваши товары, видите по нашей группе, очень много людей сразу же спешат в сувенирные лавочки, покупают много вещей, так же и на шоколадной фабрике, мы очень много купили.

Яна Шипко, обозреватель:

Как и полагается самым заядлым в мире путешественникам, они сняли тысячи фото и терабайты видео, и теперь готовы поделиться своими незабываемыми впечатлениями с миллионами читателей и телезрителей. Впрочем, Е Чунь, вам же хочется вернуться сюда снова?

Е Чунь:

До новых встреч, Беларусь!