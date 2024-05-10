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Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ

10 мая 2024 17:34
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В спортивно-культурном центре Университета культуры и искусств состоялся концерт, посвященный путешествию по Беларуси и Китаю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ-1

Этот проект разрабатывали в течение года. Он объединил около 200 талантливых исполнителей хоровых, хореографических и народных кафедр университета. Среди них в том числе и студенты из Поднебесной. На сцене звучали лучшие музыкальные произведения белорусских и китайских авторов.

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ-4

Виктор Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки БГУКИ:
Мы создали этот как бы венок содружества двух наций. И я думаю, что он будет интересный для слушателей. Думаю, что мы еще повезем его дальше. Сделаем хорошие записи, он прилетит в Китай. Китайцы с большим удовольствием играют музыку, мы играем их музыку, у нас есть такой музыкальный батл.

Такое мероприятия проводится в учреждении не впервые. Его цель – помочь студентам еще больше углубиться в культуру двух стран.

# Концерт в Минске # общество

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