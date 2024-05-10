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Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»

10 мая 2024 17:47
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Таблетка от беспамятства – этот музей под открытым небом для нас всех. 26 монументов из разных польских городов и деревень отныне под Брестом.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»-1

Наталья Ильницкая, предприниматель, создатель «Аллеи памяти»:
Жалко, что столько погибло наших солдат. Не нашлось в Польше 2 метра, чтобы его не сносить. Многие люди не хотят сноса памятников, не хотят переписывания истории. Но меня радует то, что мы забрали и смогли сохранить.

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам – подробности здесь.

Памятник первым погибшим летчикам, советскому солдату и маленькой польской девочке – их забирали со свалок по частям. Чтобы вернуть прежний облик, реставраторы старались не один месяц.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»-4

Тамара Шатликова, председатель Брестской областной коллегии адвокатов:
Простые люди из небольших городков и сел Польши собирали средства после войны и устанавливали в своих населенных пунктах памятники воинам-освободителям. Они были благодарны советскому солдату за то, что он освободил польскую землю от фашизма. Из поколения к поколению носили цветы к этим памятникам, а сегодня ситуация изменилась таким образом, что пришли к власти те люди, которые решили переписать историю. Памятники стали не нужны.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»-7

Аллею памяти посетили свыше 7 тысяч человек из 46 стран. Инициатор проекта Наталья Ильницкая удостоилась личных санкций со стороны Запада как признание заслуг. Ни о чем не сожалеет. Правда, только об одном, что не может продолжить свою миссию.

Наталья Ильницкая:
Мы написали письма в Украину, Литву, Латвию, Эстонию. И даже нашли одного эстонца. Он пообещал помочь в поисках памятников. Три памятника привез в гараж. Но власти нашли, раздробили и выкинули на дорогу, сказали: пусть по ним топчутся. Для нас это история, для нас это боль, столько погибло людей. А для них – мусор.

Аллея памяти под Брестом хорошо «отрезвляет»: историческую правду нужно отстаивать, а Победа нуждается в защите. На политической арене все чаще появляются те, кто готов поставить под сомнение цену, которую мы заплатили за мир без фашизма. А во время смены поколений появляется и та самая уязвимость. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегал еще в 2015 году.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За ту Победу наших отцов и дедов просвещенная нынешняя Европа и весь мир должны быть благодарны им, погибшим и ушедшим после войны, и нам – наследникам этой Победы. Об этом не надо забывать. Такие памятники – это не просто дань памяти жертвам, это напоминание о той страшной войне. И это должно быть устремлено в будущее, а тем более в сегодняшний день.

Подробности в видео.

# Международная политика # общество # Кристина Протосовицкая

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