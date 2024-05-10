Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам

В семейных альбомах, в пожелтевших страницах наградных документов, в фотографиях, где можно узнать фамильные черты, вглядываясь в родные лица. Память белорусов в этом. В боли о каждом третьем, кто не вернулся домой. В гордости за тех, кто вернуться сумел. На троих братьев Водчиц – 18 боевых наград, а после – 19 наследников Победы. И каждый точно знает, за что воевали их герои. На пути к Берлину освобождали Прибалтику, Польшу.

Константин Водчиц, уроженец деревни Ольшанка:

Долгое время они в Польше стояли, когда освобождали Европу. Отец рассказывал, что много наших погибло именно в Польше. Отец был в больнице уже в годах, у него был инсульт. Когда выходил из инсульта, чисто по-польски разговаривал. Потом в Германии брали Бранденбургские ворота, в Рейхстаге. Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти» – подробности здесь.

Рядовой Павел Водчиц вернулся домой, а более 600 тысяч советских военнослужащих погибли в боях за Польшу и остались там навсегда. Выбор каждого из нас, выбор народа – помнить. Другого не дано, казалось бы, но нет. Решением не народа, а властей – пустить память целых поколений о мужестве и стойкости советского солдата под бульдозер. Политические элиты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии – главные фальсификаторы истории. Сегодня они будто не могут простить советскому народу Победу, считают, что о ней проще забыть. А заодно стремятся похоронить и память о своих соотечественниках, кто воевал в одном строю и освобождал мир от фашизма.