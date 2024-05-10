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Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам

10 мая 2024 17:47
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В семейных альбомах, в пожелтевших страницах наградных документов, в фотографиях, где можно узнать фамильные черты, вглядываясь в родные лица. Память белорусов в этом. В боли о каждом третьем, кто не вернулся домой. В гордости за тех, кто вернуться сумел.

На троих братьев Водчиц – 18 боевых наград, а после – 19 наследников Победы. И каждый точно знает, за что воевали их герои. На пути к Берлину освобождали Прибалтику, Польшу.

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам-1

Константин Водчиц, уроженец деревни Ольшанка:
Долгое время они в Польше стояли, когда освобождали Европу. Отец рассказывал, что много наших погибло именно в Польше. Отец был в больнице уже в годах, у него был инсульт. Когда выходил из инсульта, чисто по-польски разговаривал. Потом в Германии брали Бранденбургские ворота, в Рейхстаге.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти» – подробности здесь.

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам-4

Рядовой Павел Водчиц вернулся домой, а более 600 тысяч советских военнослужащих погибли в боях за Польшу и остались там навсегда. Выбор каждого из нас, выбор народа – помнить. Другого не дано, казалось бы, но нет. Решением не народа, а властей – пустить память целых поколений о мужестве и стойкости советского солдата под бульдозер.

Политические элиты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии – главные фальсификаторы истории. Сегодня они будто не могут простить советскому народу Победу, считают, что о ней проще забыть. А заодно стремятся похоронить и память о своих соотечественниках, кто воевал в одном строю и освобождал мир от фашизма.

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам-7

Алексей Стефанов, политический эксперт по странам Балтии медиагруппы «Россия сегодня»:
Прибалты просто смотрели на Польшу, которая творила беспредел на протяжении многих лет, они впитывали в себя как губка, консультировались с кем-то из власти Польши, как сделать так, чтобы законодательно не подкопаться было. Принимали точно такие же законы, фактически это была калька с польского, которая переходила в Латвию, Литву.

Политики-конъюнктурщики изгоняют не дух коммунизма, а будто подпитывают призрак фашизма. Принимают законы, по которым возложить цветы к памятникам советских солдат стало преступлением. Образцом для остальных стран в аморальном законотворчестве стала официальная Варшава. Это не мешает властям Польши по-прежнему через суд требовать от Германии репарации за потери в годы Великой Отечественной войны в размере более 1 триллиона долларов. Пример избирательной западной памяти.

Подробности в видео.

# Международная политика # общество # Кристина Протосовицкая # Алексей Стефанов

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