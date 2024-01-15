В центре внимания периодика 1944-го, когда день за днем белорусские деревни и города возвращались к свободной жизни. Пожелтевшие от времени, эти страницы сохранили реальную историю. В небольших заметках журналисты вели своеобразную хронику освобождения. Сводки с полей, успехи Красной армии, партизанские будни. Чем ближе мир, тем больше говорили и про создание школ, подготовку к посевной, восстановление городов и деревень. Жизнь на освобожденных территориях кипела.

Люция Тупчиенко-Кадырова, главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси:

В рамках этого проекта у нас каждую неделю будет выходить новостная статья на портале, где мы будем говорить и о событиях военных, о том, что было освобождено в те или иные недели, деревни, города Беларуси, а также события, которые происходили частично за рубежом и на всей территории СССР. Интересно то, что эти события нам показывают тот срез, которым действительно жили люди в то время. Это было 80 лет назад. И уникальность газетного фонда заключается в том, что невозможно то, что уже зафиксировано, как-то переврать.