Белорусские военные отправились на обучение в Россию

Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Борт с бойцами уже вылетел к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной упор во время занятий будет сделан на передачу опыта российскими коллегами, который они получили в ходе ведения специальной военной операции.

Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Они пройдут подготовку по общевойсковой подготовке и подготовке по специальности. Это будут инструкторы, получат подготовку по наиболее сложным предметам боевой подготовки и по наиболее сложным специальностям, которые применяются в наших Вооруженных Силах. Должен сказать, что подготовка инструкторов для наших Вооруженных Сил будет продолжена. Это первый поток.

Вернувшись на Родину, белорусские военнослужащие выступят в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки. Они передадут полученные знания бойцам различных подразделений Вооруженных Сил.