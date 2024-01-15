Белорусские военные отправились на обучение в Россию

Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Борт с бойцами уже вылетел к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Борт с бойцами уже вылетел к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной упор во время занятий будет сделан на передачу опыта российскими коллегами, который они получили в ходе ведения специальной военной операции.
Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Они пройдут подготовку по общевойсковой подготовке и подготовке по специальности. Это будут инструкторы, получат подготовку по наиболее сложным предметам боевой подготовки и по наиболее сложным специальностям, которые применяются в наших Вооруженных Силах. Должен сказать, что подготовка инструкторов для наших Вооруженных Сил будет продолжена. Это первый поток.
Вернувшись на Родину, белорусские военнослужащие выступят в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки. Они передадут полученные знания бойцам различных подразделений Вооруженных Сил.