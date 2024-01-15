Как приготовить жареный сулугуни с клюквенным соусом? Шеф-повар показал пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим жареный сулугуни с пряными травами, чиабаттой и клюквенным соусом. Для этого блюда нам понадобится клюква, корица, лимон, чиабатта, мука, орегано, базилик, тимьян, сулугуни, сахар и рапсовое масло.

Для приготовления блюда мы используем сыр сулугуни. Название этого сыра происходит от двух слов – «сулу» и «гун», что значит «сделанный из сыворотки».

Самыми лучшими сырами для жарки являются такие, как сулугуни, халуми и адыгейский. Например, сыр халуми имеет высокую температуру плавления, поэтому его очень удобно жарить и готовить на гриле. Халуми известен из кипрской кухни, его готовят из смеси козьего и овечьего молока. Мягкий адыгейский сыр имеет нейтральный кисломолочный вкус. И он не плавится при тепловой обработке. Адыгейский сыр можно жарить как на масле, так в панировке либо на гриле.

Нарезаем сулугуни крупными стейками. Добавляем специи, слегка подсаливаем. Вдавливаем немного специи, чтобы они впечатались в сыр.

Специи отлично впечатались в сыр. Осталось его запанировать – и идем обжаривать на сковородке. Для панировки используем муку. Можно использовать пшеничную муку, можно использовать ржаную либо рисовую, отлично подойдет крахмал. Кукурузный крахмал – это прекрасная альтернатива муке, при обжарке он дает классную корочку.

Пока греется сковородка для обжарки сыра, мы приготовим соус. Для соуса нам понадобится клюква, корица и сахар. В разогретый сотейник добавляем клюкву. Три столовые ложки сахара, немного корицы – и доводим это все до кипения. Клюква с сахаром пустит сок, и получится клюквенно-сахарный сироп.

Также понадобится половинка лимона. Выдавливаем сок. Доводим клюкву с сахаром до кипения и выпариваем вполовину.