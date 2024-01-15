Как приготовить жареный сулугуни с клюквенным соусом? Шеф-повар показал пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим жареный сулугуни с пряными травами, чиабаттой и клюквенным соусом. Для этого блюда нам понадобится клюква, корица, лимон, чиабатта, мука, орегано, базилик, тимьян, сулугуни, сахар и рапсовое масло.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим жареный сулугуни с пряными травами, чиабаттой и клюквенным соусом. Для этого блюда нам понадобится клюква, корица, лимон, чиабатта, мука, орегано, базилик, тимьян, сулугуни, сахар и рапсовое масло.
Нарезаем сулугуни крупными стейками. Добавляем специи, слегка подсаливаем. Вдавливаем немного специи, чтобы они впечатались в сыр.
Самыми лучшими сырами для жарки являются такие, как сулугуни, халуми и адыгейский. Например, сыр халуми имеет высокую температуру плавления, поэтому его очень удобно жарить и готовить на гриле. Халуми известен из кипрской кухни, его готовят из смеси козьего и овечьего молока. Мягкий адыгейский сыр имеет нейтральный кисломолочный вкус. И он не плавится при тепловой обработке. Адыгейский сыр можно жарить как на масле, так в панировке либо на гриле.
Для приготовления блюда мы используем сыр сулугуни. Название этого сыра происходит от двух слов – «сулу» и «гун», что значит «сделанный из сыворотки».
Специи отлично впечатались в сыр. Осталось его запанировать – и идем обжаривать на сковородке. Для панировки используем муку. Можно использовать пшеничную муку, можно использовать ржаную либо рисовую, отлично подойдет крахмал. Кукурузный крахмал – это прекрасная альтернатива муке, при обжарке он дает классную корочку.
Пока греется сковородка для обжарки сыра, мы приготовим соус. Для соуса нам понадобится клюква, корица и сахар. В разогретый сотейник добавляем клюкву. Три столовые ложки сахара, немного корицы – и доводим это все до кипения. Клюква с сахаром пустит сок, и получится клюквенно-сахарный сироп.
Также понадобится половинка лимона. Выдавливаем сок. Доводим клюкву с сахаром до кипения и выпариваем вполовину.
Нам понадобится рапсовое масло торговой марки «Золотая капля». Многие эксперты мира считают рапсовое масло суперфудом, так как оно является уникальным продуктом. В его состав входит намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах. А также омега-3, омега-6, омега-9, которые благотворно действуют на кровеносную систему, способствуют сохранению молодости и укреплению иммунитета. К слову, одна столовая ложка рапсового масла содержит суточную норму незаменимой жирной кислоты омега-3, которая не синтезируется в организме человека и которую можно получить только с продуктами питания.
На разогретую сковородку добавляем рапсовое масло. Хорошенько разогреваем масло на сковородке и обжариваем хлеб. Используем хлеб чиабатта. Обжарим его с двух сторон до золотистой корочки.
Приступаем к обжарке сыра. На разогретую сковородку добавляем масло и обжариваем. Жарим буквально по 30-40 секунд с каждой стороны и убираем сковородку с огня.
Все ингредиенты готовы. Осталось только собрать блюдо. Берем подсушенную чиабатту, сверху укладываем обжаренный сыр и поливаем густым клюквенным соусом.
Такой сыр можно подавать к салату, использовать как дополнение к мясу и как основное блюдо, приправив его ягодным соусом. Сыр очень нежный, а за счет пряных трав и золотистой корочки получается очень интересный вкус.
*На правах рекламы.