«Возможность общаться с другими ребятами»: трудовые мастерские для людей с инвалидностью открыли в Минске

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли специализированные трудовые мастерские для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект, реализованный при поддержке немецких партнеров, стал частью программы «Минск – инклюзивный город». В столице этому направлению уделяют особое внимание.

Мастерские сделали просторными и светлыми. В них разместилось все необходимое оборудование для различных видов творчества. Теперь люди с ограниченными возможностями смогут посещать занятия, например, по рисованию, лепке из глины, швейному мастерству. Помогать им в освоении творчества будут опытные преподаватели. Все это позволит обеспечить социально-трудовую адаптацию людей с инвалидностью, а также улучшит процесс их реабилитации и интеграции на рынке труда.

Ольга Парфенова:

Актуально, потому что девочке 20 лет, и мне хотелось бы, чтобы она тоже была чем-то увлечена, а не просто сидела дома одна. К тому же, это возможность общаться с другими ребятами, дружить, интересно проводить время. Да?

– Да.

Людмила Малевич, директор представительства Дортмундского международного образовательного центра в Беларуси:

Между Германией и Беларусью это далеко не первый проект. И это очень важно, когда идёт обмен опытом, такого рода тематикой между нашими странами. Потому что мы должны в этом мире руководствоваться тем, что везде проблемы одни и те же. И очень важно, когда обмен опытом происходит именно в рамках такого рода мероприятий.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

На данный момент у нас по ряду направлений идёт реализация программы «Инклюзивный город»: это и обеспечение местами в местах стационарах; мы чувствуем отдельную потребность по ряду направлений, в том числе с повышенным комфортом. Эта услуга востребована как у самих подопечных, так и у родителей, у семей, это и социальная передышка, и получение каких-то навыков с помощью профессионалов.