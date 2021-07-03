Владимир Путин и Валентина Матвиенко направили свои поздравления Александру Лукашенко с Днём Независимости

Новости Беларуси. На адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от лидеров и общественных деятелей зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от лидеров и общественных деятелей зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Минск будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах.
В поздравлении белорусскому народу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала братскому народу Республики Беларусь мирного неба над головой, благополучия и процветания.