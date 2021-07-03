«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Новости Беларуси. В День Независимости мы вспоминаем не только тот факт, что 77 лет назад Беларусь была избавлена от фашистского гнета. В тяжелые послевоенные годы не менее героическим был путь тех, кто восстанавливал страну из руин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто создавал новейшую историю Беларуси, узнал Виктор Пралич.

Анатолий Босенков встал у руля Дубровенского льнозавода в 1978 году. Наша страна уже 34 года как жила под мирным небом. Но вот предприятие почему-то было сбито. И с курса, и с ног.

Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:

В то время, когда я пришел работать, завод работал очень плохо. Мы занимали то последнее, то предпоследнее место. И в то же время через шесть лет мы вышли на первое место в Советском Союзе. С тех пор мы динамично развиваемся, динамично, стабильно работаем. Мы первые с Советском Союзе освоили производственные мощности по промышленному приготовлению тресты.

Амбициозному руководителю буквально за пару лет удалось поднять завод с колен. Вместо 7 тысяч тонн в год стали перерабатывать 11 тысяч тонн льна. Из 400 действующих таких же льнозаводов по всему Советскому Союзу Дубровенский стал лидером по этому показателю.

Анатолий Босенков:

Благодаря, я считаю, очень работал коллектив стабильно. И если, когда я пришел, то у нас было 400 человеко-дней прогулов, то через год стало 100, потом 32 и так далее. Мы изжили пьянство и нарушение трудовой дисциплины.

Трудовая дисциплина – залог успешной и эффективной деятельности предприятия и сегодня. В годы уже независимой страны здесь модернизировали производство, что повысило рентабельность. Расширился список выпускаемой продукции: от льноволокна до костробрикетов.

Анатолий Босенков:

Многое мы сделали впервые в Республике. Это и импортная линия первая у нас построена, первыми мы закупили импортное оборудование, поставили генератор для выработки электроэнергии. Он один работает со всех наших заводов. И многое-многое приходится делать первыми. И раньше, и сейчас самое главное – это качество. Нужно найти способы, чтобы получить хорошую продукцию. Это вот самое главное и цель, которую мы ставим перед собой.