Цветы и венки торжественно возложили к монументу на площади Победы

Новости Беларуси. Утром 3 июля в Минске к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта церемония дала своего рода официальный старт торжествам в честь главного праздника белорусской государственности в столице.

Татьяна Савчик, СТВ:

Благодарные потомки у Вечного огня вряд ли не вспоминали слова Президента Беларуси, которые накануне были адресованы соотечественникам на торжественном собрании в честь Дня Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы. Это особо осознаешь именно здесь и сейчас.

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