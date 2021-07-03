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Цветы и венки торжественно возложили к монументу на площади Победы

03 июля 2021 09:13
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Новости Беларуси. Утром 3 июля в Минске к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта церемония дала своего рода официальный старт торжествам в честь главного праздника белорусской государственности в столице.

Цветы и венки торжественно возложили к монументу на площади Победы-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Благодарные потомки у Вечного огня вряд ли не вспоминали слова Президента Беларуси, которые накануне были адресованы соотечественникам на торжественном собрании в честь Дня Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы. Это особо осознаешь именно здесь и сейчас.

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# День Независимости # общество # Татьяна Савчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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