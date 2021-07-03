«Льняная ткань максимально комфортна». Какую одежду выбирает летом певица Алёна Ланская?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. Алена, спасибо! Такая песня – это лучший ответ на все вопросы о любви к родине.

Но, что для вас независимость государства?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вы знаете, независимость для меня: я ее сравниваю непосредственно со свободой внутренней. И для государства, я считаю, что это уникальная возможность идти по собственной траектории развития. И, возможно, кому-то твоя стезя, она не очень понравится, но если тебе так лучше, то делай так, как тебе необходимо. Потому что только мы знаем, с каким руководителем в стране нам комфортно, как нам жить, что нам кушать и какую одежду носить. Алена, слушай, ну вот скажи, пожалуйста, тебе льняная одежда понравилась? Алена Ланская:

Дело в том, что – наверно уже заметили – я модница, и я отслеживаю тренды. И могу сказать однозначно, что особенно в такой жаркий период для нашего тела, которому необходимо дышать, льняная ткань максимально комфортна. А тем более, когда это еще сделано в красивом крое и на красивой девушке – я думаю, это тренды.

Я скажу, что демонстрировали наряды прекрасные модели подиум-школы Fashion Style Models Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси. Спасибо вам, прекрасные девушки! Алена Ланская:

С праздником! Спасибо! Девочки, все очень красивые. Я честно скажу, я даже не понял сначала, что все это лен.

Алена, еще раз с праздником! Спасибо тебе большое! Алена Ланская:

Спасибо!

Татьяна Алексеевна, поделитесь, пожалуйста, секретом: это, конечно же, дизайнерские вещи, но где-то их можно купить и в магазине? Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Да, конечно. Вот то, что мы сегодня увидели на наших замечательных манекенщицах, часть большую можно купить в магазинах фирменной торговли двух наших ведущих брендов белорусской одежды. Их же можно увидеть в сети фирменной одежды Калинка, Купалинка. Тут более такие трендовые вещи вот на детках поменьше. Это из коллекции последней, которую частный, скажем, молодой дизайнер разработал. И была представлена эта коллекция на «Мельнице моды», вот которая буквально проходила несколько недель назад. Поэтому, в принципе, покупательницы все, что увидят сегодня, могут увидеть на полках магазинов.