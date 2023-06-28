Владимир Путин: Беларусь является первым по объёму торговли партнёром России в СНГ
Новости Беларуси. Масштабная презентация потенциала и главная диалоговая площадка союзной интеграции. Форум регионов Беларуси и России проходит в эти дни в Башкортостане. С обращением к участникам мероприятия выступил Александр Лукашенко. Решение расширить географию форумов правильное, подчеркнул глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Выйти за пределы Беларуси и России». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов
Находить дополнительные драйверы интеграционных процессов и развивать транспортно-логистические коридоры. Сегодня это приоритетные задачи межрегионального партнерства. Как подчеркнул глава государства, наша страна готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, а также создании совместных производств, причем в разных областях. Тем более, что правовая основа позволяет. Это отметил в своем обращении российский лидер.
Владимир Путин, президент России:
Беларусь является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12 % и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется, за январь-апрель взаимная торговля прибавила еще 11 %. Столь высоки показатели стали возможны благодаря проводимой в том числе по линии регионов активной интеграционной работе. Эта работа направлена на снятие торговых и административных барьеров, на сближение законодательств двух стран в экономической сфере, социальной, на скоординированные решения задач национального развития и повышения благополучия граждан.