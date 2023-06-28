Лукашенко о белорусско-российском партнёрстве: фундамент заложен основательный

Важно, чтобы даже за тысячи километров от Беларуси россияне еще больше знали о нашей стране и видели перспективу белорусско-российского партнерства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в приветствии участникам X Форума регионов России и Беларуси в Уфе, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства назвал символичным, что юбилейный Форум проходит в самом сердце Евразии – Республике Башкортостан. Лукашенко отметил, что расширение географии форумов дает возможность максимально раскрыть преимущества российских регионов, показать их экономический потенциал. Важно, чтобы даже за тысячи километров от нашего государства российские граждане еще больше узнали о Беларуси, видели перспективу белорусско-российского партнерства, сказал Президент. Фундамент сотрудничества заложен основательный.

Президент Беларуси привел в пример действующие на территории России разнообразные торговые филиалы белорусских компаний, торговые сети, где реализуется наша продукция. Лукашенко обратил внимание, что многие важные объекты в Российской Федерации возведены белорусскими строителями.

По словам белорусского лидера, в крупных городах России, промышленных центрах, в российских регионах, в том числе отдаленных, за Уралом, в Сибири, Хабаровском крае, на Камчатке товары белорусского производства и белорусские компетенции хорошо знают, они востребованы.