Прямой эфир

Лукашенко о белорусско-российском партнёрстве: фундамент заложен основательный

28 июня 2023 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важно, чтобы даже за тысячи километров от Беларуси россияне еще больше знали о нашей стране и видели перспективу белорусско-российского партнерства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в приветствии участникам X Форума регионов России и Беларуси в Уфе, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко о белорусско-российском партнёрстве: фундамент заложен основательный-1

Фото: БЕЛТА

Глава государства назвал символичным, что юбилейный Форум проходит в самом сердце Евразии – Республике Башкортостан. Лукашенко отметил, что расширение географии форумов дает возможность максимально раскрыть преимущества российских регионов, показать их экономический потенциал. Важно, чтобы даже за тысячи километров от нашего государства российские граждане еще больше узнали о Беларуси, видели перспективу белорусско-российского партнерства, сказал Президент. Фундамент сотрудничества заложен основательный. 

Президент Беларуси привел в пример действующие на территории России разнообразные торговые филиалы белорусских компаний, торговые сети, где реализуется наша продукция. Лукашенко обратил внимание, что многие важные объекты в Российской Федерации возведены белорусскими строителями. 

По словам белорусского лидера, в крупных городах России, промышленных центрах, в российских регионах, в том числе отдаленных, за Уралом, в Сибири, Хабаровском крае, на Камчатке товары белорусского производства и белорусские компетенции хорошо знают, они востребованы. 

# Союзное государство # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: прочные отношения с Россией помогают держать удар со стороны Запада
28 июня 2023 08:37

Лукашенко: прочные отношения с Россией помогают держать удар со стороны Запада

Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища
28 июня 2023 08:17

Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища

Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей
28 июня 2023 08:07

Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей