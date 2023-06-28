Лукашенко: прочные отношения с Россией помогают держать удар со стороны Запада

Прочные отношения с Российской Федерацией и регионами помогают держать удар со стороны Западных стран. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к участникам X Форума регионов России и Беларуси, который принимает УФА, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что даже в самые сложные времена контакты на уровне регионов двух стран активно развивались. Такое взаимодействие помогло выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сегодня прочные отношения помогают Беларуси и России держать удары со стороны Запада по экономическому, политическому, идеологическому, информационному и другим фронтам, сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что партнерство между Беларусью и Россией уникально. С самого начала это взаимодействие строилось на основе самодостаточности экономических связей, а также обеспечения технологического суверенитета двух государств. Это преимущество нужно максимально использовать, что мы и делаем, обратился к участникам Форума белорусский лидер.

