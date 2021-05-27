Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Шейман рассказал о состоянии в подведомственных организациях и предприятиях.
Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Шейман рассказал о состоянии в подведомственных организациях и предприятиях.
В плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль, лесопереработка. Было отмечено, что позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Одновременно были рассмотрены перспективы дальнейшей работы, новые направления.
На встрече также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом нынешней обстановки и усиления давления на Беларусь, поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах.