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Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

27 мая 2021 10:28
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Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Шейман рассказал о состоянии в подведомственных организациях и предприятиях.

Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-1

В плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль, лесопереработка. Было отмечено, что позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Одновременно были рассмотрены перспективы дальнейшей работы, новые направления.

Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-4

На встрече также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом нынешней обстановки и усиления давления на Беларусь, поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах.

# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Фотофакт

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