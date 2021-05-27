«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье

Новости Беларуси. 120 тысяч арестантов и более 105 тысяч убитых. Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в Поречье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пуховичском районе состоялся митинг-реквием. В годы Великой Отечественной войны здесь прятали еврейских детей. Рискуя собой и жизнями своих близких, жители этой деревни спасли 40 человек. В благодарность за бессмертный подвиг много лет назад бывшие узники лагеря смерти установили здесь памятник.

Из числа спасенных тогда ребят до нынешних дней дожили несколько человек. 26 мая возле монумента они делились своими историями со студентами колледжа строителей (место учебы расположено как раз на территории бывшего гетто). Ребята с преподавателями проводят значимую работу в музее, сохраняют историю. Почтить память узников, возложить цветы и венки приехали и представители общественных и иностранных организаций.