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«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье

27 мая 2021 09:22
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Новости Беларуси. 120 тысяч арестантов и более 105 тысяч убитых. Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в Поречье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье-1

В Пуховичском районе состоялся митинг-реквием. В годы Великой Отечественной войны здесь прятали еврейских детей. Рискуя собой и жизнями своих близких, жители этой деревни спасли 40 человек. В благодарность за бессмертный подвиг много лет назад бывшие узники лагеря смерти установили здесь памятник.

Из числа спасенных тогда ребят до нынешних дней дожили несколько человек. 26 мая возле монумента они делились своими историями со студентами колледжа строителей (место учебы расположено как раз на территории бывшего гетто). Ребята с преподавателями проводят значимую работу в музее, сохраняют историю. Почтить память узников, возложить цветы и венки приехали и представители общественных и иностранных организаций.

«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье-4

Мордехай Райхинштейн, главный раввин Иудейского религиозного объединения в Беларуси:
Я хочу сказать, что вся еврейская община, весь еврейский народ испытывают огромное чувство благодарности по отношению к белорусской земле, по отношению к простым белорусам, которые помогали в тяжкие годы войны, рискуя своей жизнью, спасать здесь людей.

«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье-7

Виталий Мисевец, директор профессионально-технического колледжа строителей имени В. Г. Каменского Минска:
Тема войны, тема Холокоста особенно сегодня актуальна. В наши дни, когда нашей государственности, нашим символам грозит опасность извне, мы создали такой проект, мы с ним уже работаем – «Создаем историю вместе». Вместе с британскими студентами колледжей.

«Тема Холокоста особенно сегодня актуальна». Память узников Минского гетто и праведников мира почтили в деревне Поречье-10

Во время Великой Отечественной войны на белорусской земле Минское гетто было самым крупным. А за время Второй мировой в Европе кровавый нацистский режим забрал жизни более 6 миллионов евреев.

# Великая Отечественная война # общество # Виталий Мисевец # Мордехай Райхинштейн # Фотофакт

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