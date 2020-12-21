Каких инфекций нужно бояться белорусам кроме коронавируса? Рассказывает доктор медицинских наук
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, какие инфекции, кроме коронавируса, распространены в Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сергей Владимирович, до появления COVID-19 мало говорили об инфекциях. Сегодня это едва ли не топ-тема во всех мировых заголовках всех информационных агентств. А ведь другие инфекции никуда не делись. Какие сейчас наиболее опасные и распространенные инфекции в нашей стране?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Дело в том, что, как считают инфекционисты, половина болезней – это инфекционные, а вторая половина – это то, что еще не доказано, что инфекционное. Дело в том, что язвенная болезнь – это хеликобактер пилори, сейчас это признано. И даже рак желудка также инициируется этим возбудителем. Ранее этого не знали. Первичный рак печени – это вирусные гепатиты разные: и В, и С, и D-гепатиты, также это доказано. Папилломавирусная инфекция – это рак шейки матки. Ну и масса других инфекций ассоциированы с болезнями. Даже атеросклероз – это хламидия пневмонии, которая живет у нас в эндотелии сосудов и повреждает. А холестерин, который мы считаем плохим, заклеивает эти язвы, которые вызываются хламидия пневмонией. Последующий процесс уже принимает такой не совсем правильный характер.
То есть многие болезни связаны или напрямую, или косвенно с инфекционным началом. Многие аллергические заболевания связаны с перенесенными инвазивными или глистными, или протозоа инфекциями. Можно очень много перечислять.
В настоящее время, конечно, это ВИЧ-инфекция. То есть до COVID-19, конечно, мы все работали и все были настроены на решение проблем с ВИЧ-инфекцией, которая захлестнула фактически весь мир. Она не прошла мимо Республики Беларусь, и вот эта наркомания, которая началась у нас со Светлогорска. Там это все началось, такой очаг, который распространился, хотя потом завозы были из Прибалтики, из Украины, из других каких-то стран. Но вот это все начиналось именно там, в Гомельской области.
Говорят, что коронавирус молодеет. Так ли это и почему COVID-19 может закончиться смертью для пожилых? (читать далее)