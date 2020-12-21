Каких инфекций нужно бояться белорусам кроме коронавируса? Рассказывает доктор медицинских наук

Вадим Щеглов, ведущий: Сергей Владимирович, до появления COVID-19 мало говорили об инфекциях. Сегодня это едва ли не топ-тема во всех мировых заголовках всех информационных агентств. А ведь другие инфекции никуда не делись. Какие сейчас наиболее опасные и распространенные инфекции в нашей стране?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ: Дело в том, что, как считают инфекционисты, половина болезней – это инфекционные, а вторая половина – это то, что еще не доказано, что инфекционное. Дело в том, что язвенная болезнь – это хеликобактер пилори, сейчас это признано. И даже рак желудка также инициируется этим возбудителем. Ранее этого не знали. Первичный рак печени – это вирусные гепатиты разные: и В, и С, и D-гепатиты, также это доказано. Папилломавирусная инфекция – это рак шейки матки. Ну и масса других инфекций ассоциированы с болезнями. Даже атеросклероз – это хламидия пневмонии, которая живет у нас в эндотелии сосудов и повреждает. А холестерин, который мы считаем плохим, заклеивает эти язвы, которые вызываются хламидия пневмонией. Последующий процесс уже принимает такой не совсем правильный характер.

То есть многие болезни связаны или напрямую, или косвенно с инфекционным началом. Многие аллергические заболевания связаны с перенесенными инвазивными или глистными, или протозоа инфекциями. Можно очень много перечислять.

В настоящее время, конечно, это ВИЧ-инфекция. То есть до COVID-19, конечно, мы все работали и все были настроены на решение проблем с ВИЧ-инфекцией, которая захлестнула фактически весь мир. Она не прошла мимо Республики Беларусь, и вот эта наркомания, которая началась у нас со Светлогорска. Там это все началось, такой очаг, который распространился, хотя потом завозы были из Прибалтики, из Украины, из других каких-то стран. Но вот это все начиналось именно там, в Гомельской области.