«Они намного энергоэффективнее». Чем отличаются современные поезда от привычных в минском метро

Минский метрополитен заработал в 1984 году. Открытие подземного транспорта впечатлило тогда минчан. Сегодня ситуация иная – метро стало привычным. Однако введение новых составов заново заинтересовало минчан и гостей столицы – прокатиться в модернизированных вагонах захотели многие.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

В 2020 году все эти поезда были уже поставлены и работали на действующей линии Автозаводской. Четыре поезда пятивагонных и шесть поездов четырехвагонных. Четырехвагонные поезда сейчас работают на Зеленолужской линии, а пятивагонные поезда – на Автозаводской линии.

Срок службы привычных составов, еще советских, не вечен, потому долгожителей до 2025 года заменят на более современные. Производят модернизированные поезда в Беларуси, недалеко от Минска. Здесь также заботятся о внешнем виде вагонов и комфорте пассажиров и машинистов. Андрей Чураков, машинист-инструктор первого класса Минского метрополитена:

Составы для нас новые, они очень комфортные, сделаны с использованием звукоизолирующих материалов. В составах комфортно ехать пассажирам, не нужно кричать. Внимание уделено и кабине машиниста: она просторная, удобные сидения.

Больше всего поездов с истекающей эксплуатацией находится на Автозаводской линии метро. Здесь же и наиболее высокий пассажиропоток, потому именно на этой линии раньше всего появились современные составы – они заменили стареющие вагоны. Андрей Дроб:

В Минском метрополитене есть план, в соответствии с которым мы планируем до 2025 года закупить порядка 19 составов: это будет 12 пятивагонных и семь четырехвагонных составов.

Минский метрополитен функционирует практически четыре десятилетия, за это время многое изменилось. Появилась красная ветка метро, синяя стала длиннее – раньше поезда дальше станции «Институт культуры» не ходили, недавно были запущены первые четыре станции Зеленолужской линии. Век информационных технологий тоже оказал свое влияние: возможна бесконтактная оплата проезда, зарядка телефона в новых вагонах.

Андрей Дроб:

Они намного энергоэффективнее, снижается потребление энергии метрополитеном при использовании новых поездов.