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Самые опасные распространители коронавируса – это дети? Мнение профессора-инфекциониста

21 декабря 2020 09:01
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, кого можно считать самым опасным распространителем коронавируса.

Самые опасные распространители коронавируса – это дети? Мнение профессора-инфекциониста-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Не все диагностируется, к сожалению. Люди, которые не диагностированы, продолжают распространять. И особенно – детский возраст, школы.

Вадим Щеглов, ведущий:
Самые опасные распространители – это дети?

Сергей Жаворонок:
Я думаю, что это дети, школы. Собственно, в сентябре, наверное, надо было более жестко поступить с началом школьного учебного года. Потому что в классах – я знаю даже по своей гимназии, по своей школе – вот внучка у меня пришла, температура 37,4. Но дедушка взял анализы. А еще 15 человек уже в это время не ходили в класс, но их никто не обследовал. То есть понимаете, что они дальше занесли своим бабушкам, родителям.

Самые опасные распространители коронавируса – это дети? Мнение профессора-инфекциониста-4

Надо сказать, что и средний возраст достаточно тяжело часто переносит. Особенно склонные к полноте люди. Ну, все это знают сейчас. Как и в сельском хозяйстве, сейчас в COVID-19 и в СПИДе все разбираются – какие группы риска я не буду даже перечислять. Но вот тучность, повышенный вес тела – это не связано с тем, что кто-то переедает, это такой иммунологическо-гормональный фон, который неблагоприятен в любой ситуации. И при гриппе, менингококковой инфекции и других.

А каких ещё инфекций стоит опасаться? Читайте здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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