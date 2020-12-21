Самые опасные распространители коронавируса – это дети? Мнение профессора-инфекциониста

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Не все диагностируется, к сожалению. Люди, которые не диагностированы, продолжают распространять. И особенно – детский возраст, школы.

Вадим Щеглов, ведущий:

Самые опасные распространители – это дети?

Сергей Жаворонок:

Я думаю, что это дети, школы. Собственно, в сентябре, наверное, надо было более жестко поступить с началом школьного учебного года. Потому что в классах – я знаю даже по своей гимназии, по своей школе – вот внучка у меня пришла, температура 37,4. Но дедушка взял анализы. А еще 15 человек уже в это время не ходили в класс, но их никто не обследовал. То есть понимаете, что они дальше занесли своим бабушкам, родителям.