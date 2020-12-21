Самые опасные распространители коронавируса – это дети? Мнение профессора-инфекциониста

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, кого можно считать самым опасным распространителем коронавируса.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, кого можно считать самым опасным распространителем коронавируса.
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Не все диагностируется, к сожалению. Люди, которые не диагностированы, продолжают распространять. И особенно – детский возраст, школы.
Вадим Щеглов, ведущий:
Самые опасные распространители – это дети?
Сергей Жаворонок:
Я думаю, что это дети, школы. Собственно, в сентябре, наверное, надо было более жестко поступить с началом школьного учебного года. Потому что в классах – я знаю даже по своей гимназии, по своей школе – вот внучка у меня пришла, температура 37,4. Но дедушка взял анализы. А еще 15 человек уже в это время не ходили в класс, но их никто не обследовал. То есть понимаете, что они дальше занесли своим бабушкам, родителям.
Надо сказать, что и средний возраст достаточно тяжело часто переносит. Особенно склонные к полноте люди. Ну, все это знают сейчас. Как и в сельском хозяйстве, сейчас в COVID-19 и в СПИДе все разбираются – какие группы риска я не буду даже перечислять. Но вот тучность, повышенный вес тела – это не связано с тем, что кто-то переедает, это такой иммунологическо-гормональный фон, который неблагоприятен в любой ситуации. И при гриппе, менингококковой инфекции и других.
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