«Люди поверили в то, что можно улучшить экономическое состояние хозяйства». Как восстанавливают «Райагропромтехнику»?

Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.

Большие надежды на эту весну возлагают в хозяйстве «Райагропромтехника». Сельхозпредприятие находится фактически на отшибе Могилевского района. В последние годы из-за низкой зарплаты люди разбежались отсюда в соседние, более крепкие хозяйства. В области и районе долго думали, как реанимировать это место. На днях в «Райагрпромтехнику» пришла новая техника, сразу 23 единицы.

Геннадий Давыдов, главный специалист отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома:

Данное предприятие находится на значительном удалении от районного центра. Может быть и это повлияло на плохое экономическое положение, которое сложилось в настоящее время. А сейчас, с приходом новой техники, люди поверили в то, что все же можно на этой земле в настоящее время поднять экономическое состояние хозяйства.

У руля предприятия встанет и новый руководитель. Бывший фермер и земледелец. Новатор Андрей Кулак готов в родные земли вкладывать не только силы, но и новые идеи.

Андрей Кулак, заместитель директора по сельскому хозяйству предприятия «Райагропромтехника»:

Планы амбициозные, высокие: достичь хороших результатов, в первую очередь заготовить корма, накормить хозяйственный скот, а скот, чтобы накормить, нужны корма. Будем добиваться высоких удоев от качественных кормов, будем привлекать людей, возвращать на свои населенные пункты, возрождать деревню. «Это глаза агронома и охраны». Зачем во время посевной используют дроны?

Пожалуй, больше остальных новой технике радуются обычные люди, те, кто не побоялся трудностей и остался предан своей работе и этим местам. Они верят, что все изменится. Есть техника и топливо. По старым меркам, этого уже много.