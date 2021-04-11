«Это глаза агронома и охраны». Зачем во время посевной используют дроны?
Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.
О темпах полевых работ судить можно сегодня с высоты птичьего полета. На помощь аграриям пришли инновационные технологии.
Валерий Белявский, главный диспетчер сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Это дрон, который мы сегодня используем в нашем сельском хозяйстве. Это и глаза агронома, и глаза охраны. Практически каждый день мы можем посмотреть за тем, как идет пахота на полях, а также посмотреть, как растет урожай. Здесь хорошая камера стоит. Мы можем вести наблюдение не только днем, но и в ночное время.
А охранять здесь есть за что. В хозяйстве выращивают не только, зерно, овощи и яблоки. «Рассвет» не боится экспериментов. В 2020 году здесь сумели собрать урожай арбузов, а недавно высадили ореховый сад. Кстати, пока единственный в стране. Первые плоды здесь надеются попробовать уже в 2021 году.
«Через шесть лет планируем массовый сбор». Где в Беларуси высадили ореховый сад – подробнее здесь.