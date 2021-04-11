«Это глаза агронома и охраны». Зачем во время посевной используют дроны?

Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.

О темпах полевых работ судить можно сегодня с высоты птичьего полета. На помощь аграриям пришли инновационные технологии.