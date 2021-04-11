«Через шесть лет планируем массовый сбор». Где в Беларуси высадили ореховый сад?

Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.

В хозяйстве выращивают не только, зерно, овощи и яблоки. «Рассвет» не боится экспериментов. В 2020 году здесь сумели собрать урожай арбузов, а недавно высадили ореховый сад. Кстати, пока единственный в стране. Первые плоды здесь надеются попробовать уже в 2021 году.