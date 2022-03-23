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«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще

23 марта 2022 15:05
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Новости Беларуси. Забор раздора. В Бресте экоактивисты и представители общественных организаций собрались на митинг против строительства заграждения вдоль границы в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пикет протеста прошел около здания польского консульства.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-1

Мы против строительства забора в Беловежской пуще.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-4

Белорусские «Песняры» пели точно не про забор. Под мелодию легендарной композиции белорусы осуждают действия польских властей. Прежде всего это нарушит миграцию диких животных, в том числе зубров, и уже привело к вырубке древнего реликтового леса. Протяженность сооружения в Беловежской пуще – больше 60 километров, возведение сопровождается работой крупногабаритной дорожной техники.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-7

Вот, сверху написан адрес электронный, там можно подписаться. Мы подписаны, подпишитесь и вы.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-10

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Мы, молодежь, должны иметь четкую гражданскую позицию по этому вопросу. Экологическая тема для нас важна очень сильно. Совсем скоро будет «Неделя леса». Мы с молодежью и вся общественность высаживаем лес. А механизм, методика строительства забора будут предполагать вырубку леса в Беловежской пуще – заповедного леса, большого леса.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-13

Строительство забора в заповедной части Беловежской пущи противоречит десяткам международных документов ЮНЕСКО, Совета Европы и нарушает законодательство.

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще-16

Петиции белорусских и польских активистов насчитывают больше 60 тысяч подписей.

# Акции протеста # общество # Юрий Сегенюк # Фотофакт

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