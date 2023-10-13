Неделя родительской любви проходит в Минской области. Как праздник семьи отмечают в Клецком районе?

Новости Беларуси. На Минщине стартовала Неделя родительской любви. Запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных семье, материнству и отцовству, пройдут благотворительные акции для детей, а также тематические выставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Клецком районе череда поздравлений началась с трогательного концерта. А впереди форумы, дискуссионные площадки, флешмобы, выставки.
Ольга Брановицкая, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома:
Если первый концерт – для мам, то второе мероприятие уже для всей семьи. И там будут чествования семьи. Будут какие-то новинки. Допустим, 14 числа мы хотим традиционно обратить еще внимание на то, что семья должна быть и спортивная. Мы хотим привлечь внимание к возможности проведения такого отдыха в том же самом бассейне. Возможно, будут велопробеги.
Также в планах провести 19 октября единый урок, посвященный Неделе родительской любви. Для каждого класса – от первого до одиннадцатого – своя программа.