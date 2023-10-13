Неделя родительской любви проходит в Минской области. Как праздник семьи отмечают в Клецком районе?

Новости Беларуси. На Минщине стартовала Неделя родительской любви. Запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных семье, материнству и отцовству, пройдут благотворительные акции для детей, а также тематические выставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе череда поздравлений началась с трогательного концерта. А впереди форумы, дискуссионные площадки, флешмобы, выставки.