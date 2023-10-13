Прямой эфир

Неделя родительской любви проходит в Минской области. Как праздник семьи отмечают в Клецком районе?

13 октября 2023 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Минщине стартовала Неделя родительской любви. Запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных семье, материнству и отцовству, пройдут благотворительные акции для детей, а также тематические выставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе череда поздравлений началась с трогательного концерта. А впереди форумы, дискуссионные площадки, флешмобы, выставки.

Неделя родительской любви проходит в Минской области. Как праздник семьи отмечают в Клецком районе?-1

Ольга Брановицкая, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома:
Если первый концерт – для мам, то второе мероприятие уже для всей семьи. И там будут чествования семьи. Будут какие-то новинки. Допустим, 14 числа мы хотим традиционно обратить еще внимание на то, что семья должна быть и спортивная. Мы хотим привлечь внимание к возможности проведения такого отдыха в том же самом бассейне. Возможно, будут велопробеги.

Неделя родительской любви проходит в Минской области. Как праздник семьи отмечают в Клецком районе?-4

Также в планах провести 19 октября единый урок, посвященный Неделе родительской любви. Для каждого класса – от первого до одиннадцатого – своя программа.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виртуальный аферист украл 260 тысяч рублей. Пообщались с белорусами, которые пострадали от кибермошенников
13 октября 2023 14:23

Виртуальный аферист украл 260 тысяч рублей. Пообщались с белорусами, которые пострадали от кибермошенников

Около тонны гуманитарной помощи собрали во Фрунзенском районе Минска для жителей Донбасса
13 октября 2023 14:01

Около тонны гуманитарной помощи собрали во Фрунзенском районе Минска для жителей Донбасса

Фотографирует в дикой природе. Этот охотовед делает уникальные кадры животных
13 октября 2023 13:59

Фотографирует в дикой природе. Этот охотовед делает уникальные кадры животных