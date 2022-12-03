Владимир Кухарев: «Есть хорошие перспективы по созданию сборочных производств в Гаване»
Новости Беларуси. Меморандум о сотрудничестве парламентариев Беларуси и Кубы подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря в Минске подписи под документом поставили председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы.
Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве.
В рамках официального визита кубинской делегации состоялась также встреча председателя Мингорисполкома и губернатора Гаваны. В этом году города отметили 17-летие со дня установления побратимских связей. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между столицами по самым разным направлениям.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Есть хорошие перспективы по созданию сборочных производств в Гаване, по поставкам пассажирской, сельскохозяйственной техники. Обсудили вопросы по сотрудничеству в области образования, где мы можем оказать содействие в обучении специалистов, и профессионально-технического образования, и в вузах нашей страны. Также обсуждались вопросы по обмену делегациями в учреждениях культуры.
Официальные мероприятия продолжились возложением цветов к монументу Победы. Участники церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Визит в Беларусь кубинской парламентской делегации продлится и 4 декабря.
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