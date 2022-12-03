Более 80 экспозиций, квесты и интеллект-баттлы. Почему стоит побывать на форуме «Музеи Беларуси» в Минске?

Алексей Буданов, заместитель генерального директора Музея Мирового океана (Россия):

Для нас чрезвычайно важно, что сегодня мы подписываем соглашение с нашим партнером – Музеем истории Великой Отечественной войны. У нас находится пять различных судов, и среди этих кораблей военно-исторических есть ледокол «Красин». Судно построено в 1917 году. Оно являлось непосредственным участником событий Второй мировой войны, внесло значительный, весомый вклад в достижение нашей общей Великой Победы. Поэтому, я думаю, что именно в этом направлении мы будем развивать какие-то выставочные проекты с нашими партнерами из Минска.