Более 80 экспозиций, квесты и интеллект-баттлы. Почему стоит побывать на форуме «Музеи Беларуси» в Минске?

Новости Беларуси. Симбиоз истории и IT-технологий. В Минске открылся форум «Музеи Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси».
Новости Беларуси. Симбиоз истории и IT-технологий. В Минске открылся форум «Музеи Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси».
Алексей Буданов, заместитель генерального директора Музея Мирового океана (Россия):
Для нас чрезвычайно важно, что сегодня мы подписываем соглашение с нашим партнером – Музеем истории Великой Отечественной войны. У нас находится пять различных судов, и среди этих кораблей военно-исторических есть ледокол «Красин». Судно построено в 1917 году. Оно являлось непосредственным участником событий Второй мировой войны, внесло значительный, весомый вклад в достижение нашей общей Великой Победы. Поэтому, я думаю, что именно в этом направлении мы будем развивать какие-то выставочные проекты с нашими партнерами из Минска.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Дружба между музеями Беларуси и России, между сферой культуры, братскими народами только крепнет. К нам приезжают коллеги, посещают ведущие музеи страны, чтобы мы могли увидеть свой потенциал, могли обменяться лучшими наработками и их применять в своей повседневной совместной работе.
Важнейшая часть форума – профессиональный конкурс. Уже 4 декабря жюри определит лучшие музеи страны.
Подписывайтесь на нас в Telegram!