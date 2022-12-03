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Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве

03 декабря 2022 10:30
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Новости Беларуси. Меморандум о сотрудничестве парламентариев Беларуси и Кубы подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря в Минске подписи под документом поставили председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы.  

Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве-1

Таким образом, определены основные пути дальнейшего взаимодействия. Минск и Гавана испытывают на себе беспрецедентное санкционное давление, потому как никогда важна взаимная поддержка друг друга на международной арене.  

Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве-4

Сотрудничество стран не ограничивается торгово-экономическими и политическими отношениями, не менее важной является гуманитарная сфера – наука, медицина, образование и культура.  

Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве-7

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
В ходе встречи обозначены основное направление – это встреча и работа парламентских комиссий, в первую очередь, по экономике. Всему основа экономика. Что касается отношений в военной сфере – тоже углубление сотрудничества. И Наталья Ивановна [Кочанова, председатель Совета Республики – прим. ред.] предложила более активно продвигать молодежную политику, то есть встречи на уровне молодежи, потому что это будущее двух стран.  

Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве-10

Официальный визит в Беларусь кубинской парламентской делегации продлится и завтра, 4 декабря. Сегодня еще запланирована встреча с властями Минска.  

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# Беларусь-Куба # общество # Валерий Гайдукевич # Наталья Кочанова # Фотофакт

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