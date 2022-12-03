Беларусь и Куба подписали меморандум о сотрудничестве

Новости Беларуси. Меморандум о сотрудничестве парламентариев Беларуси и Кубы подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря в Минске подписи под документом поставили председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

Таким образом, определены основные пути дальнейшего взаимодействия. Минск и Гавана испытывают на себе беспрецедентное санкционное давление, потому как никогда важна взаимная поддержка друг друга на международной арене.

Сотрудничество стран не ограничивается торгово-экономическими и политическими отношениями, не менее важной является гуманитарная сфера – наука, медицина, образование и культура.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В ходе встречи обозначены основное направление – это встреча и работа парламентских комиссий, в первую очередь, по экономике. Всему основа экономика. Что касается отношений в военной сфере – тоже углубление сотрудничества. И Наталья Ивановна [Кочанова, председатель Совета Республики – прим. ред.] предложила более активно продвигать молодежную политику, то есть встречи на уровне молодежи, потому что это будущее двух стран.