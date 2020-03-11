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Владимир Карягин: «Знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса из-за агрессивного потребителя»

11 марта 2020 13:50
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О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Новая категория появилась – это профессиональные потребители, так называемые лжепотребители. С этим вначале столкнулись туристические компании, потом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мебельщики. Я знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса, просто исчезли из-за агрессивного потребителя.

«Это местная власть делает бесплатно – подаёт в суд». Покупки в Интернете – как защитить свои права?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: 
Как это работает? Насколько это явление распространено, о котором Вы говорите, у нас? Ведь, по сути, это определение квазипотребительского экстремизма? Всегда ли прав потребитель, если мы говорим о таких вещах?

Владимир Карягин: «Знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса из-за агрессивного потребителя» -1

Владимир Карягин:
Нет, потребитель тоже не всегда прав. И надо сказать, что появилась некая категория организаций под видом защитников потребителей. Коммерческие предприятия.

И мы даже обращались более 10 лет назад в Генеральную прокуратуру, и во все правоохранительные органы, потому что буквально был рэкет. То есть представьте – приходит представитель, подкидывает некий товар с просроченным сроком, потом приходит к владельцу предприятия и говорит: «Я буду подавать на вас в суд, либо испортим вам имидж. Пожалуйста, вот вам счёт: идите, там, за 300 долларов обучитесь!» Вот такое принудительное обучение, такая хитрая завуалированная форма либо шантаж иного рода.

Да, с этим пришлось бороться вместе с Белорусским обществом защиты потребителей. Потому что это такая форма вымогательства.

Также эксперты рассказали:

– как бороться с потребительским экстремизмом 

– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов 

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.    

# Торговля в Беларуси # общество # Владимир Карягин # Игорь Марзалюк

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