Владимир Карягин: «Знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса из-за агрессивного потребителя»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Как это работает? Насколько это явление распространено, о котором Вы говорите, у нас? Ведь, по сути, это определение квазипотребительского экстремизма? Всегда ли прав потребитель, если мы говорим о таких вещах?

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства: Новая категория появилась – это профессиональные потребители, так называемые лжепотребители. С этим вначале столкнулись туристические компании, потом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мебельщики. Я знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса, просто исчезли из-за агрессивного потребителя.

Владимир Карягин:

Нет, потребитель тоже не всегда прав. И надо сказать, что появилась некая категория организаций под видом защитников потребителей. Коммерческие предприятия.

И мы даже обращались более 10 лет назад в Генеральную прокуратуру, и во все правоохранительные органы, потому что буквально был рэкет. То есть представьте – приходит представитель, подкидывает некий товар с просроченным сроком, потом приходит к владельцу предприятия и говорит: «Я буду подавать на вас в суд, либо испортим вам имидж. Пожалуйста, вот вам счёт: идите, там, за 300 долларов обучитесь!» Вот такое принудительное обучение, такая хитрая завуалированная форма либо шантаж иного рода.

Да, с этим пришлось бороться вместе с Белорусским обществом защиты потребителей. Потому что это такая форма вымогательства.

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– как бороться с потребительским экстремизмом

– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.