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«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

11 марта 2020 12:31
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В программе «Большой город» рассказываем, как минчанин Егор решил облагородить двор сам, без помощи коммунальщиков. Правда, разрешение на посадочные работы получил у них за короткий срок. Вынудила большая стройка метро. Именно тогда всё сравняли с землёй.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок-1

Егор Петров:
Изначально, когда мы покупали жильё, выбирали очень зелёный район. И когда мы переехали на новое место жительства, рядом начало строиться метро. Прекрасные скверы, которые нас очень радовали, были просто-напросто уничтожены в связи со строительством, а озеленения во дворе не хватало. Я решил, что нужно что-то предпринимать. И начал сажать кустарники, деревья сам. Часть мы смогли спасти как раз-таки со строительства метро.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок-4

Минчанин со своей идеей даже прошёл в финал популярного конкурса социальных проектов. Прокачал навыки, плюс объединил вокруг себя единомышленников.

Егор Петров:
В нашей команде семь человек. Друзья, знакомые.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок-7

Весной с крупнейшей IТ-компанией команда неравнодушных минчан запустит мобильное приложение. Оно поможет быстро и доступно узнать о нюансах по высадке зелёных насаждений (нормативы, ассортимент).

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок-10

# Озеленение # общество # Егор Петров # Оксана Семашко

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