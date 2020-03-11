«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

В программе «Большой город» рассказываем, как минчанин Егор решил облагородить двор сам, без помощи коммунальщиков. Правда, разрешение на посадочные работы получил у них за короткий срок. Вынудила большая стройка метро. Именно тогда всё сравняли с землёй.

Егор Петров: Изначально, когда мы покупали жильё, выбирали очень зелёный район. И когда мы переехали на новое место жительства, рядом начало строиться метро. Прекрасные скверы, которые нас очень радовали, были просто-напросто уничтожены в связи со строительством, а озеленения во дворе не хватало. Я решил, что нужно что-то предпринимать. И начал сажать кустарники, деревья сам. Часть мы смогли спасти как раз-таки со строительства метро.

Минчанин со своей идеей даже прошёл в финал популярного конкурса социальных проектов. Прокачал навыки, плюс объединил вокруг себя единомышленников.

Егор Петров:

В нашей команде семь человек. Друзья, знакомые.