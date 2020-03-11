Сирень «Партизанка» и «Заслонов». Что посадят в Минске к 75-летию Великой Победы?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Если мы говорим про город, я понимаю, все начинается с воспитания. А посадка дерева – это тоже воспитательный процесс. Человек, который сам посадил кустарник, он уже его поломает. И отношение к этому более бережное. Таким образом, мы прививаем любовь к природе. А поскольку в посадках у нас принимают, начиная с пионеров, у нас есть акция, которую в этом году мы планируем посвятить 75-летию Великой Победы. И в этой акции у нас обычно принимают несколько поколений. В том числе и молодежь – первоклашки, юные пионеры, БРСМ, ветераны, дети войны.