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Сирень «Партизанка» и «Заслонов». Что посадят в Минске к 75-летию Великой Победы?

11 марта 2020 12:16
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

Сирень «Партизанка» и «Заслонов». Что посадят в Минске к 75-летию Великой Победы?-1

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Сохранилась ли потребность в аллеях, которые массово высаживаются по весне, в том числе и жителями города?

Сирень «Партизанка» и «Заслонов». Что посадят в Минске к 75-летию Великой Победы?-4

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Если мы говорим про город, я понимаю, все начинается с воспитания. А посадка дерева – это тоже воспитательный процесс. Человек, который сам посадил кустарник, он уже его поломает. И отношение к этому более бережное. Таким образом, мы прививаем любовь к природе. А поскольку в посадках у нас принимают, начиная с пионеров, у нас есть акция, которую в этом году мы планируем посвятить 75-летию Великой Победы. И в этой акции у нас обычно принимают несколько поколений. В том числе и молодежь – первоклашки, юные пионеры, БРСМ, ветераны, дети войны.

Сирень «Партизанка» и «Заслонов». Что посадят в Минске к 75-летию Великой Победы?-7

Анжелика Пузанкова:
И мы проводим такие высадки, в том числе с участием Академии наук, Ботанического сада – они выращивают сирень сортов Великой Отечественной войны с названиями «Партизанка», «Заслонов», «Зоя Космодемьянская», «Защитникам Бреста». И такие сирени высаживаем на объектах. В том числе и в этом году мы планируем провести такие акции.

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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