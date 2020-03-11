«Это местная власть делает бесплатно – подаёт в суд». Покупки в Интернете – как защитить свои права?

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»: Прежде всего, вот никто не отменял, – это «я звонил». Звонить – это бесполезно. Это только письменные требования – по почте заказным с уведомлением. И более того – сейчас даже так – отслеживание всех почтовых отправлений, и не нужно даже тратить деньги на возврат тебе уведомления. Обратиться должным образом, потому что закон так требует. Мы можем только помогать потребителю в том случае, если он уже сам обратился, и требуется помощь наша.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Если он купил некачественные товары на каком-то сайте, как он может защитить свои права?

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Можно я ещё чуть-чуть расскажу, пользуясь тем, что мы в эфире? Чтобы максимальное количество потребителей об этом узнало.

Во-первых, обращаться к самому продавцу. Во-вторых, если, например, интернет-магазин был на интернет-площадке, значит обращаться к администрации площадки, если не реагирует никак интернет-магазин. Почему? Потому что законодательство о торговле как раз-таки предусмотрело ещё такую дополнительную ступеньку в защите прав потребителей, когда площадка должна способствовать потребителю в защите его прав и соблюдению законодательства о торговле.

Далее есть ступень – это местные органы власти. Как раз-таки законом о защите прав потребителей предусмотрено, что потребитель имеет право обратиться туда, указом Президента определено, что, в первую очередь, на месте должно быть рассмотрено дело. Если говорить простым языком – все там. Все под рукой – быстрее всего разобраться. И плюс законом о защите прав потребителей установлена для местных органов власти обязанность обращаться по требованию потребителя в суд, при наличии подтверждающих документов составлять иск. Это государственный орган, местная власть делает бесплатно – подаёт в суд.

Также эксперты рассказали:

– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом

– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.