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Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно

03 ноября 2020 17:02
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Новости Беларуси. Единая база кадрового потенциала и новые нормы налогообложения для бизнесвумен в декрете. Эти и другие вопросы 3 ноября обсуждали в Гродно на диалоговой площадке по вопросам экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале были наниматели, предприниматели, ученые, представители общественных организаций и эксперты. Около 20 человек пришли на форум со своими предложениями по улучшению социально-экономического развития страны.

На диалоговой площадке в Гродно говорили про экономику. И вот какие предложения поступили

Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно-1

Что же касается развития региональной экономики в Гродненской области, то здесь есть заинтересованность в энергоэффективных проектах. Ведь совсем скоро будет запущена Белорусская атомная электростанция.

Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно-4

Участники встречи попытались решить и острый вопрос с созданием высокотехнологичных производств и высвобождением в связи с этим какой-то части рабочих.

Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Наша задача на сегодняшний момент – определить перспективный план развития, привлечь новые производства для того, чтобы высвобождаемая рабочая сила могла быть трудоустроенной, а не пополняла ряды безработных. И основная задача найти те ниши в переработке, в высокотехнологичном производстве, запрос на которые сегодня есть и который мы можем развивать в ближайшее время. Это касается как проекта модернизации «Азота» и расширения производства, это касается проектов деревообработки, это касается проектов переработки сельского хозяйства.

Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно-10

Форумы продолжат работу в областях и Минске. Внести свои предложения и стать участником может любой желающий. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства, в том числе для подготовки Всебелорусского народного собрания.

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# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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