Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно

Новости Беларуси. Единая база кадрового потенциала и новые нормы налогообложения для бизнесвумен в декрете. Эти и другие вопросы 3 ноября обсуждали в Гродно на диалоговой площадке по вопросам экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зале были наниматели, предприниматели, ученые, представители общественных организаций и эксперты. Около 20 человек пришли на форум со своими предложениями по улучшению социально-экономического развития страны. На диалоговой площадке в Гродно говорили про экономику. И вот какие предложения поступили

Что же касается развития региональной экономики в Гродненской области, то здесь есть заинтересованность в энергоэффективных проектах. Ведь совсем скоро будет запущена Белорусская атомная электростанция.

Участники встречи попытались решить и острый вопрос с созданием высокотехнологичных производств и высвобождением в связи с этим какой-то части рабочих.