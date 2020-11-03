Владимир Караник высказался о ситуации на предприятиях Гродно

Новости Беларуси. Единая база кадрового потенциала и новые нормы налогообложения для бизнесвумен в декрете. Эти и другие вопросы 3 ноября обсуждали в Гродно на диалоговой площадке по вопросам экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале были наниматели, предприниматели, ученые, представители общественных организаций и эксперты. Около 20 человек пришли на форум со своими предложениями по улучшению социально-экономического развития страны.
На диалоговой площадке в Гродно говорили про экономику. И вот какие предложения поступили
Что же касается развития региональной экономики в Гродненской области, то здесь есть заинтересованность в энергоэффективных проектах. Ведь совсем скоро будет запущена Белорусская атомная электростанция.
Участники встречи попытались решить и острый вопрос с созданием высокотехнологичных производств и высвобождением в связи с этим какой-то части рабочих.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Наша задача на сегодняшний момент – определить перспективный план развития, привлечь новые производства для того, чтобы высвобождаемая рабочая сила могла быть трудоустроенной, а не пополняла ряды безработных. И основная задача – найти те ниши в переработке, в высокотехнологичном производстве, запрос на которые сегодня есть и который мы можем развивать в ближайшее время. Это касается как проекта модернизации «Азота» и расширения производства, это касается проектов деревообработки, это касается проектов переработки сельского хозяйства.