Каштаны зацвели в ноябре в Гродно. С чем это связано?

Новости Беларуси. Ноябрь в 2020 году будет теплее обычного. Такой прогноз дают белорусские синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И словно в подтверждение их слов в Гродно в последний месяц осени зацвел каштан.
Новости Беларуси. Ноябрь в 2020 году будет теплее обычного. Такой прогноз дают белорусские синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И словно в подтверждение их слов в Гродно в последний месяц осени зацвел каштан.
Белоснежные соцветия и сочно-зеленые листья удивляют горожан на одной из центральных улиц города.
Прохожие шутят, что принарядившийся каштан явно перепутал поры года. Специалисты добавляют: явление связано с изменением климата, под который деревья пытаются подстроиться.