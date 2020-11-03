Прямой эфир

Каштаны зацвели в ноябре в Гродно. С чем это связано?

03 ноября 2020 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ноябрь в 2020 году будет теплее обычного. Такой прогноз дают белорусские синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И словно в подтверждение их слов в Гродно в последний месяц осени зацвел каштан.

Каштаны зацвели в ноябре в Гродно. С чем это связано?-1

Белоснежные соцветия и сочно-зеленые листья удивляют горожан на одной из центральных улиц города. 

Сирень в октябре: посмотрите на необычное явление в Минске

Каштаны зацвели в ноябре в Гродно. С чем это связано?-4

Прохожие шутят, что принарядившийся каштан явно перепутал поры года. Специалисты добавляют: явление связано с изменением климата, под который деревья пытаются подстроиться.  

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок
03 ноября 2020 15:39

Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области
03 ноября 2020 15:09

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?
03 ноября 2020 14:37

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?