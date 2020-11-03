Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок

Новости Беларуси. Некоторые городские маршрутки могут быть исключены из процесса перевозок уже с конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь», это коснется транспорта, на котором не предоставляется возможность оплатить проезд QR-кодом.