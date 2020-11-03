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Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок

03 ноября 2020 15:39
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Новости Беларуси. Некоторые городские маршрутки могут быть исключены из процесса перевозок уже с конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь», это коснется транспорта, на котором не предоставляется возможность оплатить проезд QR-кодом.

Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок-1

В последнее время от пассажиров и разработчиков систем поступает информация, что некоторые водители саботируют нововведения, расширяющие способы оплаты. Например, не размещают выданные им наклейки с QR-кодами и с информацией о возможности безналичного способа расчета за поездку. Или говорят пассажирам, что система не авторизована.

Если не будет QR-кода. Некоторые маршрутки Минска могут исключить из процесса перевозок-4

Сейчас проходят проверки городского маршрутного транспорта на предмет предоставления возможности безналичных оплат за поездки. В случае, если после 5 ноября перевозчики не смогут предоставить пассажирам такие способы расчетов, они будут лишены допуска к перевозкам.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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