Сергей Сивец: количество обращений граждан по вопросам изменений в Конституцию с каждым приёмом всё больше

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У меня буквально вчера был личный прием граждан, и я вам хочу сказать, что количество обращений наших граждан не по частноправовым вопросам, а по вопросам публично-правового характера, в том числе по вопросам изменений и дополнений в основной закон страны, с каждым приемом все больше и больше. Это говорит о том, что как можно более широкие социальные слои нашего гражданского общества активно включаются в этот процесс, они неравнодушны к тому, как будет выглядеть их страна, как она будет развиваться.