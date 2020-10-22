Сергей Сивец: количество обращений граждан по вопросам изменений в Конституцию с каждым приёмом всё больше

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты БГУ.
Юлия Стриго, корреспондент:
Одна из главных тем, которую предложили обсудить белорусам, – конституционная реформа. С начала октября у граждан появилась возможность высказать свое мнение по изменению главного закона страны в электронном виде. Письма направляются в парламент. Недавно стало известно: общественное обсуждение продлили.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У меня буквально вчера был личный прием граждан, и я вам хочу сказать, что количество обращений наших граждан не по частноправовым вопросам, а по вопросам публично-правового характера, в том числе по вопросам изменений и дополнений в основной закон страны, с каждым приемом все больше и больше. Это говорит о том, что как можно более широкие социальные слои нашего гражданского общества активно включаются в этот процесс, они неравнодушны к тому, как будет выглядеть их страна, как она будет развиваться.